José Manuel Rodrigues reivindica papel do CDS na estabilidade política da Madeira

O presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, reivindicou o papel do partido na estabilidade política da Região e na garantia da governabilidade, defendendo, ao mesmo tempo, um reforço das políticas de habitação acessível e das respostas sociais. A posição foi assumida no encerramento do XII Congresso Regional da Juventude Popular, que reelegeu Leandro Silva como presidente.

José Manuel Rodrigues afirmou que o CDS é "o garante da estabilidade política, assegura a governabilidade, promove a redução fiscal e contribui para a coesão social da Madeira".

O dirigente recordou o período de instabilidade política entre 2024 e 2025, marcado por três eleições em 18 meses, pela queda do Governo no Parlamento e por vários meses sem Orçamento, situação que, segundo afirmou, travou investimentos e gerou incerteza económica e social.

Perante esse cenário, justificou a opção do CDS pela coligação governativa com o PSD, considerando que, após as eleições regionais de 2025, essa era a única maioria de Governo possível. Uma decisão que, afirmou, teve em conta a vontade do eleitorado e a necessidade de evitar um prolongamento do impasse político.

O acordo de governação, recordou, prevê medidas de redução de impostos sobre empresas e trabalhadores, valorização salarial, construção de habitação apoiada, a rendas acessíveis e a custos controlados, e reforço das respostas sociais à população idosa, através de mais lares e residências assistidas.

Entre as medidas que atribuiu à participação do CDS no Governo, destacou a redução de 30% em todos os escalões do IRS, a diminuição do IRC, a descida do IVA mínimo de 6% para 4% nos bens essenciais, a subida do salário mínimo regional, a redução do preço dos passes sociais e os apoios às empresas e famílias para atenuar o impacto do preço dos combustíveis.

Na habitação, salientou o trabalho desenvolvido para impulsionar, através de investimento público e privado, a construção de casas para arrendamento e venda a preços acessíveis.

"Foi com o CDS no Governo que se atingiram os máximos históricos na economia e o grande desafio é, agora, fazer reflectir esses resultados numa melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos e famílias", afirmou.

O presidente centrista destacou ainda a importância da Juventude Popular na renovação do partido, considerando que os seus militantes e dirigentes são fundamentais para preservar os valores do CDS e atrair novas gerações.

"Tomara todos os partidos terem uma organização de juventude com a actividade e a qualidade da Juventude Popular do CDS", afirmou, elogiando também o envolvimento dos jovens em iniciativas de solidariedade.

O congresso ficou ainda marcado por duas referências ao percurso político de José Manuel Rodrigues: passam 30 anos desde que foi eleito primeiro presidente da Juventude Centrista na Madeira e desde que tomou posse, pela primeira vez, como deputado à Assembleia Regional.