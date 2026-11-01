Rali do Porto Santo apresentado esta segunda-feira

O Rali do Porto Santo será apresentado, hoje, pelas 18h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Santo.

A prova realiza-se nos dias 6 e 7 de Novembro, marcando a oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira, com uma lista de 40 equipas inscritas.

O rali é organizado pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo.

Mas há mais na agenda desta segunda-feira, 2 de Novembro:

09h30: O secretário da Economia, José Manuel Rodrigues, preside à sessão de lançamento do Programa de Capacitação Madeira Goods Go Global, no Salão Nobre do Governo Regional;



10h00: A Governadora do Distrito 1960, Isabel Rosmaninho está na Região para a visita oficial aos clubes rotários da ilha.



Agenda:



10h00 - Vai ser recebida por Paulo Barreto

Local: Palácio de São Lourenço



11h30 - Vai ser recebida por Rubina Leal

Local: Assembleia Legislativa da Madeira



14h30 - Vai ser recebida por Carlos Rodrigues

Local: Câmara Municipal do Funchal



18h00 - Reunião com a direcção do Rotary Clube do Funchal

Local: Hotel Meliá Madeira Mare

15h00: O representante da República na RAM, Paulo Barreto, recebe a administração da ANACOM, no Palácio de São Lourenço.

15h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa na reunião do Conselho de Estado dedicada ao tema da coesão social, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Principais acontecimentos registados no dia 02 de novembro. Dia de Finados ou de Fiéis Defuntos, e Dia Internacional para o fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas:

1815 - Nasce o matemático inglês George Boole, na base do desenvolvimento das bases algébricas.

1866 - Início da Questão Coimbrã com a carta de Antero de Quental a António Feliciano de Castilho "Bom Senso e Bom Gosto", oposição "ao escândalo inaudito duma literatura desaforada". 1877 - Nasce em Gatão, Amarante, o escritor Teixeira de Pascoais, Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos, autor de "Sempre".1906 - Nasce o cineasta e encenador italiano Luchino Visconti, realizador de "Obsessão", "Rocco e os Seus Irmãos" (1960) e "O Leopardo" (1963). 1911 - Nasce o poeta grego Odysseus Elytis, Prémio Nobel da Literatura em 1979, autor de Asma heroiko kai penthimo gia ton chameno anthypolochago tes Alvanias (1945); "Canção Heroica e Elegíaca para o Segundo Tenente Perdido da Campanha Albanesa"),1917 - Declaração Balfour, carta de apoio do Governo britânico ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina.1919 - Nasce o escritor Jorge de Sena, professor e investigador, autor de "O Físico Prodigioso" e "Sinais de Fogo". 1930 - A empresa Du Pont anuncia o fabrico da primeira borracha sintética.1950 - Morre, com 94 anos, o escritor e dramaturgo de origem irlandesa George Bernard Shaw, crítico, ensaísta, defensor do movimento trabalhista, autor de "Pigmaleão". Prémio Nobel da Literatura em 1925. 1956 - A Hungria renuncia ao Pacto de Varsóvia e apela às Nações Unidas (ONU) para enfrentar a invasão soviética. A URSS veta o pedido no Conselho de Segurança. 1962 - O Presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, leva a público o balanço da crise dos mísseis de Cuba, que marcou o final do mês anterior. 1964 - O rei Saud ibn ?Abd al-?Aziz al-Fay?al al-Saud, Saud da Arábia Saudita, é deposto e substituído por Faisal. 1972 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) reconhece a legitimidade da luta armada pela independência nos territórios sob administração portuguesa.1975 -- Morre, com 53 anos, assassinado, o cineasta e escritor italiano Pier Paolo Pasolini. Autor de Ragazzi di vita (1955); Os Ragazzi e Uma Vida Violenta (1959), filmou em 1964; O Evangelho Segundo São Mateus.1976 - Toma posse a Comissão Constitucional, presidida por Ernesto Melo Antunes. 1982 - Entra em funcionamento a agência noticiosa NP - Notícias de Portugal, criada através de escritura pública de 25 de agosto.1983 - É publicado no Diário da República nº. 252/1983, emitido pelo Mistério do Trabalho e Segurança Social, o decreto-lei 398/83 que estabelece o regime jurídico da suspensão do contrato de trabalho. 1989 - É constituído o Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP).

1990 - O Parlamento moçambicano aprova a Constituição. 2003 - A coligação no poder na Geórgia, liderada por Eduard Chevardnadze, vence as eleições legislativas. A coligação democrática denuncia manipulação dos resultados.- O Irão aceita suspender o enriquecimento de urânio, perante a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), mas não encerra programa nuclear. 2004 - O republicano George W. Bush é reeleito para a Presidência dos Estados Unidos.

- Morre, com 47 anos, assassinado, o cineasta holandês Theo van Gogh, numa rua de Amesterdão, Holanda.

2005 - Portugal e Moçambique chegam a acordo sobre a entrega do controlo da gestão da barragem de Cahora Bassa ao país africano. - A agência espacial norte-americana NASA anuncia que o telescópio espacial Hubble descobriu em maio duas pequenas luas de Plutão, o planeta mais longínquo e pequeno do sistema solar, de que já se conhecia um satélite natural, Caronte.

2007 - Mais de 70 países apoiam um projeto de resolução na Assembleia Geral da ONU apelando a uma moratória sobre as execuções, com o objetivo de abolir totalmente a pena de morte.

- Morre, com 91 anos, o dramaturgo Alexandre Babo, um dos fundadores do Teatro Experimental do Porto.

2008 - São abertos seis processos de contraordenação ao Banco Português de Negócios (BPN), na sequência da descoberta, em junho, de operações clandestinas.

- O inglês Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), com 23 anos, torna-se o mais jovem campeão mundial da história da Fórmula 1, ao terminar no quinto lugar o Grande Prémio do Brasil, em Interlagos, última prova do Mundial de 2008.

- Inauguração oficial do Autódromo Internacional do Algarve.

2009 - A Comissão Independente Eleitoral do Afeganistão cancela a segunda volta das eleições presidenciais afegãs e declara vencedor o chefe de Estado cessante, Hamid Karzai. A decisão da comissão é tomada na sequência do abandono da corrida eleitoral por Abdullah Abdullah, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e único rival de Karzai.

2010 - Morre, com 86 anos, o maestro russo Rudolf Borisovich Barshai.

2011 - O tribunal superior britânico recusa o recurso do fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, contra um pedido de extradição das autoridades suecas por alegações de violação.

- Na noite que precede o lançamento (dia 03) pelo Charlie Hebdo do "Sharia Hebdo", um especial que marca a vitória do partido islamita Ennahda, na Tunísia, a redação do jornal satírico francês é atacada com uma bomba incendiária. Não há feridos, mas a sede, localizada no n.º 62 do Boulevard Davout, fica destruída.

2012 - Alberto João Jardim vence as eleições internas no PSD-Madeira, que disputou com o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Albuquerque, por 53 por cento contra 47.

- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga o diploma que aprova a reforma administrativa de Lisboa e que tinha vetado em julho devido a erros de definição de limites de freguesias e do município.

- Morre, com 85 anos, Giuseppe Umberto Rauti, Pino Rauti, ex-secretário de Estado e um dos fundadores do pró-fascista Movimento Social Italiano.

2014 - Pelo menos 55 pessoas morrem num atentado suicida perpetrado do lado paquistanês da fronteira entre a Índia e o Paquistão.

2017 - A juíza da Audiência Nacional espanhola decreta, em Madrid, a prisão incondicional para oito ex-ministros regionais da Catalunha, entre eles o vice-presidente de Carles Puigdemont.

2019 - Morre, com 80 anos, Marie Laforêt, cantora e atriz francesa.

2020 - Começa o julgamento do caso do furto e encenação da recuperação do armamento furtado nos paióis nacionais de Tancos. O processo tem 23 acusados, incluindo o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, o ex-diretor nacional da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira, o ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão e o ex-fuzileiro João Paulino, que segundo o Ministério Público foi o mentor do furto.

- Morre, com 83 anos, Baron Wolman, primeiro fotógrafo da equipa da revista Rolling Stone.

2021 - Morre, com 90 anos, Carlos Lélis, antigo secretário regional da Educação do Governo Regional da Madeira, e deputado na Assembleia da República nas V e VI Legislaturas, eleito pelo círculo da Madeira, pelo PSD. Foi agraciado pelo Presidente da República, em 2015, com o grau de comendador da Ordem do Mérito.

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, recebe em São Bento Olena Zelenska, mulher do chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, a quem reitera "o firme compromisso" de Portugal no apoio à Ucrânia e aos "enormes" desafios com que o país se confronta.

- Morre, com 98 anos, Mário Mendes de Moura, engenheiro, editor e fundador da Pergaminho e Arte Plural e cofundador da Quatro Estações. No Brasil fundou a editora Andes, a Fundo de Cultura, editou mais de três mil títulos.

2024 - Morre, com 85 anos, Teresa Alegre Portugal, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra, entre 1988 e 2001, ex-deputada do PS. Viúva do guitarrista da Canção de Coimbra António Portugal (1931-1994), irmã do poeta e antigo vice-presidente da Assembleia da República Manuel Alegre e mãe do jornalista Manuel Portugal.

Este é o tricentésimo sétimo dia do ano. Faltam 59 dias para o termo de 2026.



Pensamento do dia: "O 'ideal' significa desprezo das vaidades, amor desinteressado da verdade, desdém do fútil, do convencional, boa-fé, grandeza de alma, simplicidade, nobreza, soberano bom gosto e soberaníssimo bom senso". Antero de Quental (1842-91), poeta português.