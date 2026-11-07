Turista britânico encontrado morto em alojamento local no Caniço

Um turista britânico, de 32 anos, foi encontrado sem sinais de vida, este sábado, no interior de um alojamento local situado na Rua Ponta de Oliveira, no Caniço.

A confirmação foi dada ao DIÁRIO pelo subintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP), José Catanho, que adiantou que a corporação foi chamada ao local devido à existência de um cadáver no interior de uma residência. A vítima é um homem de nacionalidade britânica, com 32 anos. Segundo o que o DIÁRIO apurou, o alerta foi dado pela mulher do turista.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estiveram no local, com uma ambulância, assim como elementos da Polícia Judiciária (PJ). A presença desta última força policial foi confirmada ao DIÁRIO pelo director da PJ da Madeira, José Matos.

De acordo com a PSP, a ocorrência encontrava-se ainda em fase de resolução.