Derrocadas mantêm encerrada estrada entre o Areeiro e a Eira do Serrado

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) vai manter encerrada a estrada florestal entre o Areeiro e a Eira do Serrado, na sequência de várias derrocadas registadas ao longo do percurso.

A decisão surge na sequência do mau tempo que tem afectado a Região desde o meio da tarde de sábado, com particular incidência da forte precipitação nas zonas montanhosas.

A via permanecerá interdita à circulação até estarem reunidas as condições de segurança para a sua reabertura.