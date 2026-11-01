Derrocadas mantêm encerrada estrada entre o Areeiro e a Eira do Serrado
IFCN prolonga interdição devido a vários deslizamentos ao longo do percurso
O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) vai manter encerrada a estrada florestal entre o Areeiro e a Eira do Serrado, na sequência de várias derrocadas registadas ao longo do percurso.
A decisão surge na sequência do mau tempo que tem afectado a Região desde o meio da tarde de sábado, com particular incidência da forte precipitação nas zonas montanhosas.
A via permanecerá interdita à circulação até estarem reunidas as condições de segurança para a sua reabertura.
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