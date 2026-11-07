PS pede mais profissionais nos centros de saúde e resposta para altas problemáticas

A presidente do PS-Madeira defendeu, hoje, o reforço do número de profissionais nos centros de saúde, em particular de médicos de família, e um maior investimento nos cuidados de saúde primários. Célia Pessegueiro falava na abertura das Jornadas Parlamentares do PS, subordinadas ao tema ‘Saúde sem Barreiras’, que decorrem esta manhã.

“É melhor tratar da saúde do que tratar da doença”, afirmou, considerando que o Governo Regional deve apostar mais na prevenção e no acompanhamento da população nos centros de saúde. “Os estudos indicam que, quando há um maior acompanhamento dos pacientes ou da comunidade ao nível dos cuidados de saúde primários, há uma diminuição do tratamento e da necessidade de internamento”, observou.

Na intervenção, a líder socialista apontou também a necessidade de encontrar uma resposta para as chamadas altas problemáticas, situação que, segundo referiu, continua a condicionar a prestação de cuidados, tanto nas urgências como no internamento hospitalar.

“É extremamente importante que haja um plano claro, para que este que é um problema de hoje não se transfira futuramente para o novo hospital”, alertou Célia Pessegueiro, chamando a atenção para o facto de a nova infraestrutura hospitalar ter menos camas disponíveis do que as actualmente existentes.

A presidente do PS-Madeira defendeu a criação de espaços próprios para acolher pessoas que já não necessitam de cuidados hospitalares, mas que ainda não reúnem condições para regressar a casa. “Estas pessoas têm de ser claramente separadas do espaço hospitalar, até para deixar que os profissionais de saúde possam fazer condignamente o seu trabalho e para que as pessoas que precisam mesmo de mais tempo de internamento possam ter os cuidados adequados”, sustentou.

Célia Pessegueiro referiu-se ainda às listas de espera para consultas, exames complementares de diagnóstico e cirurgias, que apontou como reflexo da falta de transparência e das dificuldades no acesso aos cuidados de saúde.