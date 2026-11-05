Piso molhado obriga a maiores cautelas para evitar mais constrangimentos

Bom dia. Manhã de quinta-feira com muito trânsito, mas para já apenas com algum congestionamento no sentido habitual (Machico - Ribeira Brava) na Via Rápida.

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São cerca de 3 km de extensão de congestionamento devido a trânsito intenso, mas com uma agravante: o piso molhado. Em praticamente toda a extensão da Via Rápida e das restantes estradas, sendo hoje dia de chuva, que começou de madrugada, há muitas mais cautelas a ter em conta.

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Ao volante, os condutores que estão na estrada ou preparam-se para viajar, precisam ter em conta estas condicionantes. Conduza com precaução.