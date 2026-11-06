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Menino de 11 anos ferido ao sair de autocarro no Monte

Queda ocorreu na Estrada dos Marmeleiros

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foto OD

Um menino, de 11 anos, ficou ferido na sequência de uma queda à saída de um autocarro, ocorrida pelas 11h15, na Estrada dos Marmeleiros, na freguesia do Monte, no Funchal.

A criança terá batido com as costas no passeio, apresentando queixas na coluna. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância e dois elementos para prestar assistência ao menor, que foi posteriormente transportado às urgências do hospital.

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