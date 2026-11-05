Chuva leva ao encerramento dos Carros de Cesto do Monte
Actividade foi suspensa esta manhã por razões de segurança e deverá ser retomada amanhã
A chuva que tem caído esta manhã e a previsão de aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada, levaram ao encerramento temporário do serviço dos Carros de Cesto do Monte.
A decisão foi tomada por razões de segurança, tendo em conta o estado do piso por onde circulam os tradicionais carros de cesto.
A actividade deverá ser retomada amanhã, no horário habitual, entre as 9 e as 18 horas.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo