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Chuva leva ao encerramento dos Carros de Cesto do Monte

Actividade foi suspensa esta manhã por razões de segurança e deverá ser retomada amanhã

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A chuva que tem caído esta manhã e a previsão de aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada, levaram ao encerramento temporário do serviço dos Carros de Cesto do Monte.

A decisão foi tomada por razões de segurança, tendo em conta o estado do piso por onde circulam os tradicionais carros de cesto.

A actividade deverá ser retomada amanhã, no horário habitual, entre as 9 e as 18 horas.

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