Funchal recupera receitas tradicionais com 'showcookings'

O Caldo de Romaria e a Sopa de Castanha foram os protagonistas de dois 'showcookings' promovidos, esta semana, pela Câmara Municipal do Funchal, nas freguesias de Santo António e de São Martinho. As iniciativas, que reuniram mais de uma centena de participantes, tiveram como objectivo valorizar a gastronomia tradicional madeirense e incentivar a utilização de produtos locais e sazonais.

Dinamizadas pela 'A Biqueira', as sessões decorreram no âmbito da Estratégia Alimentar do Funchal – SEMEAR, permitindo aos munícipes acompanhar a confecção e degustar receitas tradicionais.

Em Santo António, o destaque foi para o Caldo de Romaria, enquanto em São Martinho foi apresentada a Sopa de Castanha, duas receitas associadas à identidade gastronómica da Região.

A iniciativa será alargada às dez freguesias do concelho, procurando preservar as tradições culinárias madeirenses e promover a transmissão destes conhecimentos entre gerações.

As sessões contaram com a presença da vereadora com o pelouro da Saúde, Helena Leal, e dos presidentes das Juntas de Freguesia de Santo António e de São Martinho, Marcelo Gouveia e Marco Gonçalves, respectivamente.

Através da estratégia SEMEAR, a autarquia pretende promover hábitos alimentares mais saudáveis, sustentáveis e inclusivos, valorizando também a produção regional e o comércio de proximidade.