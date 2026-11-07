PSD critica falta de manutenção preventiva na Ribeira de Machico

Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Machico saúdam a intervenção do Governo Regional na limpeza da Ribeira de Machico, mas criticam a falta de uma estratégia de manutenção preventiva por parte da autarquia.

Em comunicado, os eleitos social-democratas consideram que a operação é importante para prevenir cheias, reduzir riscos hidráulicos e proteger pessoas e bens. No entanto, defendem que a Câmara Municipal deve explicar por que razão a intervenção que promoveu anteriormente não resolveu o problema.

Segundo a vereação, essa actuação "não assegurou uma solução eficaz" e poderá ter favorecido a regeneração da vegetação, mantendo preocupações quanto à capacidade de escoamento da ribeira e aos possíveis impactos na orla costeira, nos recursos marinhos e na qualidade da água das praias.

Os vereadores consideram que a autarquia não deve depender de intervenções pontuais de outras entidades para responder a uma situação que exige planeamento e manutenção regular. «Não basta intervir, nem gastar dinheiro público», sublinham.

Recomendação aprovada por unanimidade

O PSD recorda que apresentou, em reunião de Câmara, uma recomendação intitulada "PSD Machico defende que a prioridade deve ser a segurança hidráulica da foz da Ribeira e a protecção da cidade", aprovada por unanimidade.

A proposta defendia que a segurança hidráulica da foz e a protecção da cidade deveriam prevalecer sobre projectos de valorização paisagística. Entre as medidas apontadas pelos social-democratas estão a limpeza regular da ribeira, a remoção de vegetação infestante e resíduos, a avaliação das muralhas e o reforço das estruturas vulneráveis, bem como a actualização dos estudos hidráulicos e hidrológicos.

A vereação defende uma colaboração entre o Governo Regional e a Câmara Municipal, mas considera que a intervenção agora realizada não dispensa a autarquia de cumprir a recomendação aprovada e de assumir as suas responsabilidades.

A terminar, os vereadores criticam a aposta em "projectos, intenções e anúncios de investimento" sem que, no seu entender, estejam asseguradas respostas às necessidades fundamentais da população.