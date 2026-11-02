Cadáver em avançado estado de decomposição encontrado em casa no Funchal

O cadáver de um homem, de 48 anos, foi encontrado, esta segunda-feira, no interior de uma residência, no Caminho do Campo da Imaculada Conceição, no Funchal, depois de o alerta ter sido dado por um familiar.

Ao DIÁRIO, o subintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP), José Catanho, confirmou a ocorrência, adiantando que foram accionados os Bombeiros e a Polícia de Segurança Pública. À chegada ao local, foi encontrado o corpo em avançado estado de decomposição, o que indica que o homem já estaria morto há alguns dias.

Segundo José Catanho, não existem suspeitas de intervenção de terceiros. Para o local foi também solicitada a presença da delegada de saúde.

A ocorrência segue agora os trâmites normais.