Caniço domina alojamento local no concelho de Santa Cruz

A freguesia do Caniço soma 729 das 1.112 unidades de alojamento local existentes no concelho de Santa Cruz. Os empresários contestam suspensão de novas licenças em todo o concelho. Este tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página é referente à vitória de ontem do Clube Desportivo Nacional sobre o Sporting de Braga, pondo fim a uma série negra de sete derrotas consecutivas.

Nesta edição há também para ler uma entrevista com o presidente do SIAP, que considera que a Madeira precisa de mais 150 polícias, questiona o destino das receitas das multas de trânsito, denuncia a degradação das esquadras e alerta ainda para cortes nas folgas dos agentes.

Ficamos ainda a conhecer o trabalho invisível dos profissionais que tornam possível a magia dos grandes espectáculos.

A falta de habitação, de emprego e de acompanhamento após a saída da prisão aumenta o risco de regresso aos consumos e ao crime. O alerta é da técnica de reinserção social Magda Cunha.

Por fim, há a notícia de que, na Madeira, cerca de uma centena de pessoas está a preparar a manifestação de 14 de Novembro pelo direito à habitação.

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