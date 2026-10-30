Mulher encontrada inconsciente em casa na Nazaré

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Polícia de Segurança Pública (PSP) foram mobilizados esta tarde para uma abertura de porta com socorro numa residência da Rua da Vargem, no Bairro da Nazaré, em São Martinho.

O alerta foi dado pelas 13h21. À chegada ao local, os operacionais forçaram a entrada na habitação, onde encontraram uma mulher de 57 anos prostrada e inconsciente.

A vítima foi assistida e transportada de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Central do Funchal, acompanhada pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Na ocorrência foram mobilizados dois veículos, incluindo uma ambulância.