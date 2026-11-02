Bombeiros limpam via no Caniço

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz procederam, esta manhã, à limpeza da estrada do Cristo Rei, no Caniço, na sequência das chuvas que se fizeram sentir durante a madrugada.

A ocorrência foi registada pelas 8h48, tendo sido mobilizados para o local um veículo e dois elementos da corporação.

A intervenção teve como objetivo assegurar a limpeza da via e garantir condições de segurança para a circulação rodoviária, após a precipitação registada durante a noite.