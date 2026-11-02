Exposição no Caniço sobre os 40 anos de Portugal na União Europeia

O Caniço Shopping recebe, de 2 a 14 de Novembro, a exposição itinerante 'Portugal na União Europeia - 40 anos de um caminho comum'. A iniciativa é organizada pela Junta de Freguesia do Caniço, em colaboração com o Europe Direct Madeira e a Associação Insular de Geografia, contando com o acolhimento do Caniço Shopping.

A exposição assinala os 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Europeia, em 1 de Janeiro de 1986, e convida a população a conhecer e a reflectir sobre um percurso que marcou o desenvolvimento do país e a vida dos portugueses.

A realização desta iniciativa enquadra-se na participação da Junta de Freguesia do Caniço na Rede de Eleitos Locais Europeus e no compromisso de aproximar os assuntos europeus da população. A proximidade dos autarcas às suas comunidades permite levar a informação europeia ao encontro das pessoas, criar oportunidades de esclarecimento e incentivar uma participação mais informada.

Para a Junta do Caniço, esse compromisso traduz-se em dar espaço aos temas europeus na vida da freguesia, ajudando a compreender como as decisões da União Europeia se relacionam com o quotidiano dos cidadãos. A educação, o emprego, o ambiente, a mobilidade e o desenvolvimento regional são algumas das áreas em que essa ligação se faz sentir.