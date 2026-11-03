Estrangeiro ferido em queda no Ninho da Manta
Bombeiros mobilizaram equipa de resgate em montanha para socorrer a vítima
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, cerca do meio-dia, para socorrer um cidadão estrangeiro que sofreu uma queda na zona do miradouro do Ninho da Manta, na vereda PR1 – Pico do Areeiro/Pico Ruivo.
A vítima apresentava um golpe na testa, tendo sido mobilizados seis operacionais, quatro dos quais da Equipa de Resgate em Montanha, e duas viaturas: uma ambulância e um veículo de apoio à equipa de resgate.
Pelas 13 horas, os bombeiros encontravam-se a proceder ao resgate da vítima em direcção ao Pico do Areeiro, de onde seria transportada para o hospital.
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