Três cruzeiros movimentam 7.400 pessoas no Funchal

O Porto do Funchal recebe esta terça-feira três navios de cruzeiro, que movimentam, em conjunto, 7.594 pessoas, das quais 5.594 passageiros e dois mil tripulantes.

O MSC Grandiosa foi o primeiro a chegar, pelas 6h, proveniente de Barcelona, com 3.760 passageiros e 1.638 tripulantes. O navio da MSC Cruises, agenciado pela JFM Shipping, realiza um cruzeiro transatlântico de reposicionamento entre Marselha e Miami, com chegada prevista aos Estados Unidos a 13 de Novembro.

Durante a escala, está prevista uma operação parcial de embarque e desembarque de passageiros, com 258 pessoas a terminarem a viagem na Madeira e outras 70 a iniciarem o cruzeiro. O navio parte às 18 horas para San Juan, em Porto Rico.

Uma hora depois chegou o Artania, proveniente de Gibraltar, com 731 passageiros e 521 tripulantes. O navio da Phoenix Reisen, agenciado pela Blatas, realiza uma viagem de 50 noites entre Génova e Savona, com escalas nas Caraíbas, América Central, Canárias e Marrocos. A partida está prevista para as 17 horas.

O terceiro navio, Borealis, entrou no porto pelas 8 horas, vindo de Santa Cruz de La Palma, com 1.103 passageiros e 618 tripulantes. Está a realizar um cruzeiro de duas semanas com partida e chegada a Southampton, terminando a viagem a 8 de Novembro. Deixa o Funchal às 17h30, com destino a Lisboa.

O movimento de cruzeiros prossegue amanhã, quarta-feira, com a chegada de mais três navios: Ventura, SeaDream I e Celebrity Ascent.