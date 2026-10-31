Protecção Civil recomenda evitar deslocações desnecessárias

O Serviço Regional de Protecção Civil recomenda à população que evite deslocações desnecessárias, sobretudo durante a noite deste sábado e a manhã de domingo, 1 de Novembro, devido ao agravamento das condições meteorológicas na Região Autónoma da Madeira.

O apelo consta de um novo aviso à população, divulgado este sábado, na sequência de uma actualização das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para períodos de precipitação por vezes forte, com maior intensidade durante a madrugada e as primeiras horas de domingo.

A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estarão sob aviso laranja entre as 00h00 e as 9 horas de domingo, enquanto a costa norte e o Porto Santo estarão sob aviso amarelo entre as 21 horas deste sábado e as 12 horas de amanhã.

IPMA agrava aviso de chuva para laranja na Madeira Chuva forte e trovoada previstas para a madrugada e manhã de domingo. Avisos amarelos estendem-se à Costa Norte e ao Porto Santo

Perante este cenário, a Protecção Civil reforça a necessidade de adoptar comportamentos preventivos, aconselhando a população a planear antecipadamente as deslocações e a evitar a exposição a situações de risco, particularmente nas zonas mais vulneráveis aos efeitos da precipitação intensa.

Entre os principais riscos identificados estão a possibilidade de inundações em zonas urbanas, dificuldades de drenagem, queda de ramos e árvores e desmoronamento de muros de suporte ou taludes. A formação de lençóis de água nas estradas poderá também tornar o piso escorregadio e dificultar a circulação rodoviária.

Protecção Civil alerta para chuva forte e pede reforço das medidas preventivas O Serviço Regional de Protecção Civil está a alertar a população para o agravamento das condições meteorológicas na Madeira, a partir dos próximos dias, apelando ao reforço das medidas preventivas perante a possibilidade de períodos de precipitação forte.

O organismo recomenda ainda a limpeza e desobstrução dos sistemas de drenagem pluvial, a fixação de estruturas soltas, como andaimes e painéis, e cuidados redobrados na circulação e permanência em áreas arborizadas.

Aos automobilistas, a Protecção Civil aconselha uma condução defensiva, com redução da velocidade e especial atenção à acumulação de água nas vias. É igualmente recomendado que não sejam atravessadas zonas inundadas, devido ao risco de arrastamento de pessoas ou viaturas.

A população deve também evitar circular junto de edifícios degradados, respeitar as interdições e condicionamentos de acesso a áreas sinalizadas e acompanhar as informações divulgadas pelas autoridades.