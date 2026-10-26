Viaturas mal estacionadas condicionam trânsito no centro do Porto Santo

Viaturas mal estacionadas estão a dificultar a circulação rodoviária numa das ruas mais movimentadas do centro da cidade do Porto Santo.

A situação condicionou a passagem de outros veículos, que se viram impedidos de circular normalmente devido aos automóveis estacionados de forma irregular.

Esta não será uma situação inédita naquela artéria, onde, segundo relatos, são frequentes os casos de estacionamento indevido, causando constrangimentos à circulação rodoviária.