Rali Porto Santo encerra campeonato regional com 40 inscritos

O Rali Porto Santo, oitava e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, vai contar com 40 equipas inscritas. A competição, que decorre no final da próxima semana, na Ilha Dourada, volta a marcar o encerramento da temporada automobilística regional.

A lista de participantes, inicialmente mais extensa, sofreu uma redução de cinco concorrentes, que comunicaram à organização a impossibilidade de se deslocarem ao Porto Santo devido a problemas nas respectivas viaturas, na sequência da participação noutra prova.

Apesar destas ausências, o Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, responsável pela organização do evento, destaca o interesse crescente dos pilotos numa competição que considera ter características únicas no panorama do automobilismo regional.

Nos últimos anos, o Rali Porto Santo tem vindo a consolidar-se como a festa de encerramento do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, servindo também de palco para a consagração de vários campeões regionais.

A lista de inscritos inclui grande parte dos principais protagonistas do campeonato, com destaque para a presença de seis viaturas Rally2, três das quais em estreia, oito da categoria RC4 e quatro RC5.

A estas juntam-se outros modelos, como o Mitsubishi Lancer, diferentes versões de BMW e Toyota Starlet, que prometem proporcionar espectáculo nas estradas porto-santenses.

A prova é organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo.