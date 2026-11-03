Três sismos em menos de 30 horas na Madeira

O IPMA, através da rede sísmica nacional, registou três sismos na Região da Madeira em menos de 30 horas, entre a tarde de domingo e a noite de segunda-feira. Os abalos tiveram magnitudes entre 1,1 e 2,2.

O mais recente ocorreu ontem à noite, dia 2, às 22h38, no mar, a sudeste de Santa Cruz e a menos de 20 quilómetros do Funchal. O sismo teve magnitude 1,1 e foi registado a 24 quilómetros de profundidade.

Na véspera, dia 1, foram registados dois outros abalos. O mais recente ocorreu às 22h48, com magnitude 2,2, a 21 quilómetros de profundidade, tendo epicentro a noroeste do Porto Santo, numa zona distante da ilha.

Horas antes, às 17h35, foi registado um sismo de magnitude 1,6, a 30 quilómetros de profundidade, com epicentro a sul da Ribeira Brava.