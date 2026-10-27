Inessa Tushkanova participa no Rali Porto Santo

O Rali Porto Santo, oitava e última prova pontuável para o Campeonato de Ralis CORAL da Madeira, que se realiza no final da próxima semana, contará com a participação de Inessa Tushkanova. A piloto ucraniana estará na Ilha Dourada como navegadora de António Dias, que irá tripular o seu habitual Volkswagen Polo GTi R5, informou hoje a organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira.

Inessa Tushkanova estreou-se no desporto automóvel em 2006, tendo ao longo dos anos competido em vários campeonatos e provas europeias com carros tão diferentes como Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evo IX ou Skoda Fabia Rally2 Evo. Chegou a vencer o Ladies Trophy no Rali de Liepaja, prova letã a contar para o FIA ERC.

Para além de piloto de competição, Tushkanova também actua como treinadora de condução desportiva e especialista em carros clássicos e supercarros colecionáveis. Paralelamente ao desporto automóvel, construiu uma carreira sólida na indústria da moda. Ficou amplamente conhecida por ser capa da revista Playboy em várias edições europeias. Hoje é também uma figura influente em várias redes sociais, onde partilha a sua paixão pelo 'adrenalina', automóveis e estilo de vida com centenas de milhar de seguidores.