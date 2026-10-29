Porto Santo recebe espectáculo sobre autismo

O Centro Cultural de Congressos do Porto Santo recebe amanhã, 30 de Outubro, o espectáculo ‘EntreMundos’, uma iniciativa que procura sensibilizar a comunidade para o espectro do autismo através da música, do movimento e da expressão corporal.

Com duas sessões agendadas, às 15 e às 21 horas, a produção pretende explorar diferentes formas de sentir, comunicar e interpretar o mundo, promovendo a inclusão e combatendo preconceitos associados ao autismo.

O espectáculo resulta de um trabalho conjunto entre a Unidade Especializada e o Clube Desportivo da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, em parceria com a Associação Inclusiva Magia das Artes.

Aberta a toda a comunidade, a iniciativa procura valorizar os talentos e a singularidade de cada pessoa, incentivando uma sociedade mais inclusiva.

Os bilhetes têm um custo simbólico de três euros e podem ser adquiridos no Centro Cultural de Congressos do Porto Santo.