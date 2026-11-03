Terça-feira com períodos de céu muito nublado e aguaceiros

A Madeira deverá registar, esta terça-feira, 3 de Novembro, períodos de céu muito nublado e aguaceiros, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento soprará fraco a moderado, entre 10 e 25 km/h, do quadrante Norte. Na região do Funchal, será fraco, com velocidade inferior a 15 km/h, mantendo-se a previsão de períodos de céu muito nublado e aguaceiros.

Quanto às temperaturas, os termómetros deverão oscilar entre os 19 e os 23 graus no Funchal e entre os 18 e os 23 graus no Porto Santo.

Relativamente ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa Sul serão inferiores a um metro.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 23 graus Celsius.