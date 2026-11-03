Trânsito condicionado na Via Rápida
O trânsito encontra-se congestionado, esta terça-feira, em dois troços da Via Rápida, com filas de vários quilómetros em ambos os sentidos.
De acordo com a aplicação InfoVias, no sentido Machico-Ribeira Brava, a circulação está condicionada no sublanço Cancela-Caniço, onde se regista uma fila de cerca de três quilómetros, entre os quilómetros 21 e 24.
Também no sentido Ribeira Brava-Machico, há constrangimentos à circulação no sublanço Santo António-Santa Luzia. Neste troço, a fila estende-se por cerca de 1,7 quilómetros, entre os quilómetros 16 e 17,7.