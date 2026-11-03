Motociclista fugiu à fiscalização da PSP no Lido

Um motociclista que circulava com outro ocupante fugiu à fiscalização da PSP, na noite passada, na Estrada Monumental, na zona do Lido, no Funchal, tendo cometido várias infracções rodoviárias e praticado condução perigosa durante a fuga.

Em esclarecimento ao DIÁRIO, a PSP confirmou o seguimento policial a um veículo de duas rodas, mas ressalvou que não se tratou de uma perseguição.

Segundo a Polícia, o condutor, ao aperceber-se de que estava a decorrer uma acção de fiscalização, tentou furtar-se à mesma, cometendo uma infracção muito grave e iniciando a fuga. Durante o percurso, terá praticado diversas outras infracções e conduzido de forma perigosa.

As imagens de vídeo divulgadas mostram o motociclo, com dois ocupantes, a circular em excesso de velocidade no troço de sentido único da Estrada Monumental, entre o Lido e o Jardim Panorâmico, seguido por uma motorizada da PSP com os sinais luminosos de emergência ligados.

No entroncamento com a Rua Saint Helier, o motociclo inverteu a marcha e entrou naquela artéria no sentido Câmara de Lobos–Funchal, mantendo-se o seguimento policial.

A PSP adianta que, até ao momento, não foi possível identificar o suspeito.