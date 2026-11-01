TAP aborta descolagem no Aeroporto da Madeira

Um avião Airbus A320neo da TAP, que se preparava para descolar com destino ao Porto, abortou a descolagem esta manhã no Aeroporto Internacional da Madeira, tendo regressado à placa de estacionamento após um problema num dos motores.

A informação foi avançada por João Capela, spotter do grupo Madeira Aviation Spotting, que relatou a ocorrência.

O aparelho tinha aterrado em Santa Cruz pelas 08h11, proveniente do Porto, ao abrigo do voo TP1701. A partida de regresso estava programada para as 08h45.

Pelas 10 horas, a aeronave permanecia ainda na placa de estacionamento do aeroporto.

Entretanto, as condições meteorológicas adversas que afectam a Região já obrigaram alguns aviões a borregar na primeira tentativa de aterragem, apesar de o movimento das operações aeroportuárias programadas decorrer, até ao momento, com normalidade.