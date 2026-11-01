Forte chuva provoca abatimento de estrada em São Martinho
Bombeiros Sapadores alertados para ocorrência no Caminho da Cova do Til
A forte precipitação que tem afectado a Região estará na origem de um abatimento da estrada no Caminho da Cova do Til, em São Martinho.
O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal ao amanhecer deste domingo, tendo a corporação mobilizado para o local dois elementos, apoiados por uma viatura, para avaliar a situação.
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