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Forte chuva provoca abatimento de estrada em São Martinho

Bombeiros Sapadores alertados para ocorrência no Caminho da Cova do Til

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A forte precipitação que tem afectado a Região estará na origem de um abatimento da estrada no Caminho da Cova do Til, em São Martinho.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal ao amanhecer deste domingo, tendo a corporação mobilizado para o local dois elementos, apoiados por uma viatura, para avaliar a situação.

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