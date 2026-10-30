Rubina Leal no encerramento do IX Encontro Internacional de Poesia no Porto Santo

Está a decorrer no Porto Santo o IX Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia, uma iniciativa que reúne poetas, escritores e diversas personalidades ligadas à cultura, promovendo a poesia e reforçando os laços entre os territórios da Macaronésia.

Rubina Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, foi convidada a participar na sessão de encerramento do encontro. Em declarações ao DIÁRIO, destacou a importância das ilhas enquanto territórios de inspiração artística e cultural.

"As ilhas são um espaço de inspiração para a cultura, para a arte e, neste caso particular, para a poesia", afirmou.

A responsável sublinhou ainda a relevância do encontro pela diversidade e reconhecimento dos participantes, entre os quais se encontra o antigo Presidente da República de Cabo Verde.

"Este encontro reúne um conjunto de personalidades várias, de pessoas distintas e reconhecidas. Tem um cariz muito importante, não só nesta área, de enaltecer a cultura e a poesia, mas também porque tem a alma deste projeto, que é o antigo secretário regional do Turismo, João Carlos Abreu", referiu.

Para Rubina Leal, um dos aspetos fundamentais desta iniciativa é precisamente a valorização da Macaronésia enquanto espaço de união e afirmação internacional.

"O que é fulcral neste encontro é a Macaronésia e juntar a Macaronésia, que é um espaço que tem de ser reforçado e tem de se afirmar no espaço europeu e internacional", salientou.

A presidente do parlamento madeirense defendeu também uma maior articulação entre os territórios atlânticos, considerando que as ilhas devem assumir uma posição conjunta na defesa dos seus interesses.

"Hoje em dia falamos na importância do Atlântico, na importância do nosso local estratégico que ocupamos, mas temos de deixar uma geografia partilhada. Temos um desafio único enquanto força atlântica. Somos fortes na defesa dos nossos interesses, temos de ser uma única voz", afirmou ao DIÁRIO.

A participação no encontro assume, este ano, um significado particular, uma vez que a iniciativa se enquadra nas comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira.

"É um ano em que este evento internacional se insere nos cinquenta anos da Autonomia, que foi uma das razões que me fez cá vir e estar no encerramento deste encontro internacional", adiantou Rubina Leal.