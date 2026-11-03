Festa da Castanha da Serra adiada para 15 de Novembro

Inicialmente prevista para domingo, dia 8, a Festa da Castanha da Serra 2026 foi adiada uma semana, para 15 de Novembro, devido à previsão de chuva persistente e vento forte.

O evento terá lugar no Chão do Boieiro, nas Serras do Campanário, entre as 10 e as 18 horas, mantendo o programa inicialmente anunciado.

A gastronomia regional volta a ser um dos destaques, com sopa de castanha e de trigo e outras iguarias da serra. A animação inclui despiques e cantares populares, entre as 11h30 e as 18 horas, estando também previstas caminhadas, jogos tradicionais, passeios a cavalo e visitas aos castanheiros.

A organização disponibiliza ainda transporte de ida e volta a partir de vários pontos da Ribeira Brava e da Quinta Grande, mediante inscrição prévia.

A Festa da Castanha mantém, assim, todas as actividades previstas, mudando apenas a data.