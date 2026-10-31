Aguaceiro torrencial nos Prazeres acumulou 11,8 litros em dez minutos

Um aguaceiro de intensidade torrencial atingiu os Prazeres, na tarde deste sábado, levando a estação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a registar 11,8 litros de chuva por metro quadrado em apenas dez minutos.

O episódio de maior intensidade ocorreu entre as 16h31 e as 17h30, período durante o qual foram acumulados 27,1 milímetros de precipitação, um valor correspondente ao limiar de aviso laranja.

Também a estação da Ponta do Sol/Lugar de Baixo registou um acumulado expressivo, com 19 milímetros numa hora, próximo do limiar de aviso laranja e enquadrável no patamar de aviso amarelo.

IPMA agrava aviso de chuva para laranja na Madeira Chuva forte e trovoada previstas para a madrugada e manhã de domingo. Avisos amarelos estendem-se à Costa Norte e ao Porto Santo Rúben Santos , 31 Outubro 2026 - 13:24

Estas foram as únicas duas estações da rede do IPMA na ilha da Madeira a registar, até às 18 horas, valores de precipitação enquadráveis nos limiares de aviso meteorológico.

Das 18 estações existentes na ilha, 12 registavam ocorrência de chuva. Na costa Sul, apenas as estações mais a Leste escaparam à precipitação, enquanto na costa Norte só o Porto Moniz registou chuva.

O aviso laranja para precipitação estava previsto vigorar apenas entre a meia-noite e as 9 horas de domingo, enquanto o aviso amarelo para a mesma situação começaria às 21 horas deste sábado.