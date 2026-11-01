IPMA volta a agravar aviso para laranja na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a agravar para laranja o aviso de precipitação para a costa sul e as regiões montanhosas da Madeira, numa actualização emitida ao início da tarde deste domingo.

O novo aviso entrou em vigor às 13h40 e prolonga-se até às 17 horas, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

A alteração surge poucas horas depois de o IPMA ter prolongado até às 21 horas os avisos amarelos para toda a Região, na sequência do mau tempo que atingiu a Madeira durante a madrugada e manhã de hoje.

A costa sul e as regiões montanhosas já tinham estado sob aviso laranja entre a meia-noite e as 9 horas, passando depois a amarelo. Com esta nova actualização, voltam a estar abrangidas pelo segundo nível mais elevado de aviso meteorológico.

A partir das 17 horas, o aviso deverá baixar novamente para amarelo, mantendo-se até às 21 horas.

Na costa norte da Madeira e no Porto Santo não houve alteração do nível de aviso, permanecendo o amarelo até às 21 horas, igualmente devido à possibilidade de aguaceiros fortes e trovoada.