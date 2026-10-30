Porto Santo Line anuncia viagens extra para 15 de Novembro

Porto Santo Line anuncia realização de duas viagens extraordinárias no dia 15 de Novembro, domingo, com o objectivo de reforçar as ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo e proporcionar mais alternativas a quem pretende visitar a Ilha Dourada.

De acordo com a transportadora, o navio Lobo Marinho terá quatro viagens programadas para esse dia, duas em cada sentido, incluindo duas ligações extraordinárias.

Porto Santo Line reforça ligações a 5 de Novembro com viagens extraordinárias A Porto Santo Line vai realizar viagens extraordinárias entre o Funchal e o Porto Santo no dia 5 de Novembro, quinta-feira, para disponibilizar alternativas aos passageiros que pretendam deslocar-se à 'ilha dourada' no navio-ferry Lobo Marinho.

Na partida do Funchal, estão previstas viagens às 8 horas e às 16 horas, sendo esta última extraordinária. Já no sentido inverso, do Porto Santo para o Funchal, o navio sairá às 12 horas (viagem extra) e às 20 horas.

O reforço da operação permite aumentar as opções de deslocação entre as duas ilhas, nomeadamente para quem pretende aproveitar o domingo no Porto Santo.

Para mais informações, os passageiros podem contactar a Porto Santo Line através do telefone 291 210 300, do WhatsApp 962 025 500 ou do endereço electrónico [email protected].

O atendimento funciona de segunda-feira a domingo, entre as 9 e as 19 horas, excepto nos feriados.