Porto Santo Line anuncia viagens extra para 15 de Novembro
Navio Lobo Marinho terá quatro viagens programadas para esse dia, duas em cada sentido
Porto Santo Line anuncia realização de duas viagens extraordinárias no dia 15 de Novembro, domingo, com o objectivo de reforçar as ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo e proporcionar mais alternativas a quem pretende visitar a Ilha Dourada.
De acordo com a transportadora, o navio Lobo Marinho terá quatro viagens programadas para esse dia, duas em cada sentido, incluindo duas ligações extraordinárias.
Porto Santo Line reforça ligações a 5 de Novembro com viagens extraordinárias
A Porto Santo Line vai realizar viagens extraordinárias entre o Funchal e o Porto Santo no dia 5 de Novembro, quinta-feira, para disponibilizar alternativas aos passageiros que pretendam deslocar-se à 'ilha dourada' no navio-ferry Lobo Marinho.
Na partida do Funchal, estão previstas viagens às 8 horas e às 16 horas, sendo esta última extraordinária. Já no sentido inverso, do Porto Santo para o Funchal, o navio sairá às 12 horas (viagem extra) e às 20 horas.
O reforço da operação permite aumentar as opções de deslocação entre as duas ilhas, nomeadamente para quem pretende aproveitar o domingo no Porto Santo.
Para mais informações, os passageiros podem contactar a Porto Santo Line através do telefone 291 210 300, do WhatsApp 962 025 500 ou do endereço electrónico [email protected].
O atendimento funciona de segunda-feira a domingo, entre as 9 e as 19 horas, excepto nos feriados.