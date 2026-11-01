Chuva não afasta visitantes da Festa da Castanha

A chuva, por vezes forte, não afastou centenas de residentes e turistas da 42.ª edição da Festa da Castanha, que decorre este domingo no Curral das Freiras.

De guarda-chuva na mão, muitos visitantes aproveitaram para acompanhar o programa de animação, que se mantém, e visitar as bancas de venda de produtos e artigos tradicionais. Entre os presentes, muitos chegaram em excursões organizadas.

Entretanto, a comissão organizadora anunciou o adiamento do tradicional Cortejo Alegórico para o início da tarde do próximo domingo, 8 de Novembro, caso as condições meteorológicas o permitam.

A decisão foi tomada com o objectivo de garantir a segurança e o bem-estar do público e dos participantes. A organização lamenta os eventuais constrangimentos causados pela alteração.