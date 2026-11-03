Mais de 24 mil vacinas contra a gripe administradas na Madeira

A Região já administrou 24.336 doses da vacina contra a gripe desde o início da campanha de vacinação sazonal, a 30 de Setembro. Deste total, 15.756 foram destinadas a pessoas com 65 ou mais anos, grupo que apresenta uma cobertura de 27%.

Os dados constam no mais recente boletim de vacinação sazonal, divulgado pela Direcção Regional de Saúde, e dizem respeito ao período compreendido entre 30 de Setembro e 1 de Novembro.

De acordo com o documento, foram administradas 15.463 vacinas de dose normal e 8.873 de dose elevada. A maioria das inoculações ocorreu nos centros de saúde, onde foram administradas 19.811 doses, seguindo-se a vacinação noutros locais, com 2.610, e ao domicílio, com 1.915.

No que respeita à distribuição por grupos específicos, destacam-se as pessoas com patologias crónicas, que representam 8.560 doses administradas. Seguem-se os residentes ou internados em instituições, com 1.470, os profissionais de saúde, com 799, e as grávidas, com 269. Foram ainda vacinados 76 profissionais de protecção civil e 905 de outras categorias profissionais.

Os indicadores evidenciam uma maior adesão à vacinação entre a população mais envelhecida. No grupo dos 85 ou mais anos, a cobertura atinge os 37%, enquanto entre os 80 e os 84 anos se situa nos 33%.

Entre os 75 e os 79 anos, a taxa é de 30%, descendo para 25,3% na faixa dos 70 aos 74 anos e para 19,8% entre os 65 e os 69 anos.

Considerando toda a população com 60 ou mais anos, foram administradas 18.408 doses, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 23,3%.

Por fim, na análise por concelho, constata-se que Santana apresenta a taxa de cobertura mais elevada, com 17,6% e 1.171 doses administradas, seguindo-se a Calheta, com 13,2% e 1.527 vacinas, e Machico, com 12,1% e 2.510 inoculações.

Em sentido contrário, Santa Cruz regista a menor cobertura vacinal, com 7,6%, apesar de contabilizar 3.376 doses administradas. Seguem-se o Porto Santo, com 7,9%, e Câmara de Lobos, com 8,3%.

Em números absolutos, o Funchal concentra a maior quantidade de vacinas administradas, com 9.642 doses, correspondentes a uma cobertura de 8,5%. Santa Cruz surge na segunda posição, seguida de Câmara de Lobos, com 2.708 doses.

Vacinação contra a covid-19 ultrapassa as 4.300 doses

No mesmo período em análise, a Região Autónoma da Madeira administrou 4.335 doses da vacina contra a covid-19, no âmbito da campanha de vacinação sazonal 2026/2027, iniciada a 30 de Setembro.

De acordo com o quarto boletim de vacinação sazonal, divulgado pela Direcção Regional de Saúde, todas as doses foram destinadas à população adulta, não existindo qualquer registo de vacinação pediátrica.

Do total de vacinas inoculadas, 2.714 foram aplicadas a pessoas com 70 ou mais anos, o equivalente a cerca de 62,6% das doses administradas na Região. Neste grupo etário, a cobertura situa-se nos 6,6%.