CDS-PP Funchal presta homenagem aos Bombeiros Voluntários pelo centenário

A Comissão Política Concelhia do Funchal do CDS-PP visitou, ao final da tarde de ontem, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Madeira, numa deslocação que teve como objectivo reconhecer o empenho e o sacrifício que tantos homens e mulheres dedicaram, ao longo do último século, ao serviço das populações e, em especial, à cidade do Funchal e aos funchalenses.

Num ano marcado pela celebração do centenário da instituição, o CDS-PP quis prestar o seu tributo à Associação enquanto estrutura, mas também, e acima de tudo, a todas as pessoas que, ao longo deste século de história, vestiram aquela farda. Para o partido, o mérito, o compromisso e a honra de quem serviu e serve os madeirenses nas horas mais difíceis são um património colectivo que importa honrar e preservar.

“Cem anos de serviço contínuo à comunidade não se medem apenas em anos. Medem-se em vidas salvas, em noites sem dormir, em famílias amparadas e em sacrifícios pessoais raramente reconhecidos. Esta visita é, por isso, um gesto de gratidão em nome dos funchalenses”, sublinhou o presidente da concelhia, Pedro Pereira.

Segundo nota à imprensa, durante a visita foram abordadas outras temáticas relevantes para o sector. Foi destacado o facto de a Região Autónoma da Madeira constituir um exemplo a nível nacional ao ter legislação que equipara os pagamentos dos bombeiros profissionais e não profissionais, uma solução que dignifica o trabalho de todos os operacionais e reconhece que, no momento da emergência, o risco e a entrega são os mesmos.

O CDS-PP salientou ainda os bons exemplos que a Associação tem dado à sociedade. Disse ainda que apesar de não ser uma entidade de âmbito público, a Associação paga o subsídio de insularidade aos seus operacionais, uma opção que reconhece as especificidades de viver e trabalhar numa região ultraperiférica e que muitas outras entidades poderiam seguir.

Mereceu igualmente destaque a existência de um seguro de saúde para todos os operacionais, uma medida de protecção social que demonstra o cuidado da instituição com quem, diariamente, coloca a sua segurança em risco em benefício dos outros.

O CDS-PP Funchal reiterou o seu reconhecimento e disponibilidade para continuar a acompanhar as necessidades da Associação e dos seus operacionais, defendendo que quem dedica a vida a proteger os outros merece condições, respeito e valorização à altura da sua missão.