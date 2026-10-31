Helicóptero da Força Aérea transporta três doentes do Porto Santo

Três homens, com necessidade de cuidados médicos urgentes, foram hoje transportados do Porto Santo para a Madeira pela Força Aérea Portuguesa, numa missão realizada com um helicóptero EH101 Merlin.

Entre os doentes, um homem, de 75 anos, apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico, após uma ocorrência numa unidade hoteleira. O segundo caso envolveu um homem, de 60 anos, com suspeita de enfarte, na sequência de um episódio de doença cardíaca num restaurante.

Ambos receberam assistência médica no centro de saúde do Porto Santo, após intervenção da EMIR e dos bombeiros, antes de serem transferidos.

O terceiro transporte envolveu um homem, de 45 anos, com diagnóstico de apendicite aguda, que necessitava de tratamento hospitalar na Madeira.