A Equipa Portugal ‘Navegadores – Cidade do Funchal está nos oitavos-de-final da SSL Gold Cup. Na última regata do Grupo B dos 16 avos de final, em que a pontuação contava a dobrar, a equipa das quinas, capitaneada pelo madeirense João Rodrigues, venceu à frente da África do Sul, da Malásia e do Chile. Assim terminou a fase em primeiro lugar do grupo e apurou-se para os ‘oitavos’, seguido da Malásia.

Portugal, Malásia, Chile e África do Sul formaram o primeiro grupo a competir hoje, com largada às 12 horas locais (15 horas em Portugal). O vento soprou de sul, a 180 graus, com 8 a 12 nós. A maré ainda estava a vazar, por isso saía muita água da Baía de Guanabara e havia muita corrente no campo de regatas.

Portugal voltou a fazer uma largada excelente, mais perto do barco da Comissão de Regatas, e ganhou logo de início uma ligeira vantagem. Essa vantagem foi crucial, porque permitiu à equipa controlar a frota a partir daí. Portugal chegou à primeira boia em primeiro lugar e fez uma popa sem falhas, em que alargou a vantagem. Na porta, escolheu a boia que dava acesso ao lado esquerdo do campo para a segunda bolina.

Na aproximação à porta, a Malásia, protestada pelo Chile, teve de cumprir uma penalização de 360 graus. Com isso, Portugal ganhou ainda mais vantagem sobre os dois barcos. Durante toda a segunda bolina, a equipa portuguesa marcou o Chile e a Malásia, que seguiram pelo lado direito do campo. A África do Sul ficou praticamente sozinha do outro lado. Portugal chegou de novo à boia de barlavento em primeiro, com a África do Sul muito perto e o Chile e a Malásia com algum atraso.

Logo no início da última popa, entrou uma rajada. O Chile e a Malásia, que vinham atrasados, foram os primeiros a apanhá-la e aproximaram-se muito dos dois barcos da frente. Os quatro barcos cortaram a meta separados por escassos segundos. Portugal conseguiu manter o primeiro lugar, cobrindo com muita inteligência a Malásia e o Chile.

Com esta vitória, Portugal termina o Grupo B em primeiro, com 16 pontos. Seguem-se a Malásia, com 13, o Chile, com 11, e a África do Sul, com 9. Portugal e a Malásia seguem para os oitavos de final.

Nos oitavos de final, Portugal integra o Grupo A, com a Nova Zelândia, a Suíça e a equipa que ficar em segundo lugar no Grupo A dos 1/16 de final. Esta só será conhecida ao fim do dia.

Para se manter em prova, a Equipa Portugal / Os Navegadores – Cidade do Funchal tem contado com vários apoios. O Município do Funchal apoia a equipa desde a primeira edição da competição. Nesta fase, a equipa conta também com o apoio do Marisco na Praça, do ginásio de pilates Bells and Springs e da Firstings Atlantic.