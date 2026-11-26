O dia dos 1/16 de final da SSL Gold Cup começou com um cenário muito diferente do dos primeiros dias. A passagem de uma frente fria trazia chuva e a previsão de vento forte de sul na Baía de Guanabara, já instalado antes da largada da Equipa Portugal, marcada para as 13h00.

As previsões da manhã apontavam para 20 a 23 nós de vento no início da regata, a reforçar para 25 nós ao longo da tarde, com rajadas que poderiam chegar aos 30 nós. Ao vento juntava-se a maré, que estaria a subir durante a primeira metade da tarde. A corrente iria no sentido contrário ao avanço dos barcos na bolina e seria favorável na popa, o que obrigaria a recalcular constantemente as aproximações às marcas. Esperava-se que a chuva e as rajadas de origem frontal trouxessem muita instabilidade ao campo de regatas, com variações na intensidade e na direcção do vento e visibilidade reduzida em alguns momentos. A frente fria trouxe também uma descida da temperatura pouco habitual no Rio de Janeiro, que não passou despercebida às equipas: algumas queixaram-se mesmo do frio.

As previsões confirmaram-se. A regata foi extraordinariamente dura, com muita chuva, rajadas constantes e grandes diferenças de vento no campo: zonas mais calmas alternavam com refregas muito fortes, e a direcção do vento variou muito.

Portugal não fez a melhor das largadas, mas foi aproveitando as mudanças de vento ao longo de toda a primeira bolina e chegou à bóia de barlavento pouco atrás do Chile. Na popa seguinte, uma refrega muito forte apanhou a tripulação portuguesa durante uma cambadela e o barco ficou momentaneamente descontrolado. Quem assistia de fora viveu momentos de grande tensão e chegou a temer que a equipa não conseguisse recuperar. Conseguiu, mas perdeu bastante terreno para o Chile e deixou a Malásia aproximar-se. A África do Sul teve uma avaria e não terminou a regata, tal era a dureza das condições.

Na segunda bolina, os três barcos que restavam trocaram várias vezes de posição. A Malásia chegou primeiro à marca, com Portugal praticamente colado. Com tanto vento, a equipa portuguesa teve dificuldade em subir o balão e a Malásia ganhou alguma distância. Logo no início da última popa, Portugal e o Chile fizeram cambadela e apanharam uma grande mudança de vento. A Malásia seguiu mais para a direita do campo e não a aproveitou, e Portugal e o Chile passaram para a frente. O Chile venceu, Portugal foi segundo e a Malásia terceira.

A grande figura do dia foi, sem sombra de dúvida, Francisca Pinho. Aos 28 anos, fez a sua primeira regata neste barco e enfrentou desde o início condições extremamente duras. Esteve sempre à altura e provou ser uma grande velejadora. Uma palavra também para Gonçalo Lopes: já conhecia o barco, mas estreou-se hoje nesta competição sem ter tido oportunidade de treinar antes. Ambos estão de parabéns pela forma como enfrentaram estas condições e ajudaram a levar Portugal ao segundo lugar.

Foi uma regata emocionante e muito bonita de ver, com Portugal sempre na luta. Hoje as condições estiveram mesmo no limite do que é possível para regatas nestes barcos. Amanhã veremos se se mantêm assim.

À margem da competição, a Equipa Portugal participou ontem numa acção de limpeza na Praia do Flamengo, junto à Marina da Glória, integrada no programa de sustentabilidade da Star Sailors League. A iniciativa envolveu cerca de 80 pessoas. O programa assenta em quatro pilares (planeta, pessoas, parceiros e desempenho) e está alinhado com a Agenda 2030 da World Sailing e com a Estratégia de Sustentabilidade do Comité Olímpico Internacional. Entre as metas para 2030 estão a eliminação do plástico de uso único e a paridade de género no desporto.

A Equipa Portugal / Os Navegadores – Cidade do Funchal conta com o apoio do Município do Funchal desde a primeira edição da competição e, nesta fase, também com o apoio do Marisco na Praça.