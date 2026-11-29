Carro cai em ravina e provoca ferido grave no Porto Santo
Um carro despistou-se, ao início da manhã deste domingo, acabando por cair numa ravina, na zona do Pedregal, no Porto Santo.
O acidente terá provocado ferimentos de alguma gravidade num homem, o único ocupante da viatura. Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram chamados a acudir à vítima, bem como a EMIR.
A Polícia de Segurança Pública também foi chamada a tomar conta da ocorrência.
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