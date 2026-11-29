Um carro despistou-se, ao início da manhã deste domingo, acabando por cair numa ravina, na zona do Pedregal, no Porto Santo.

O acidente terá provocado ferimentos de alguma gravidade num homem, o único ocupante da viatura. Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram chamados a acudir à vítima, bem como a EMIR.

A Polícia de Segurança Pública também foi chamada a tomar conta da ocorrência.