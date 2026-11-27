A Equipa Portugal / Os Navegadores – Cidade do Funchal terminou em segundo lugar a segunda regata do Grupo B dos 1/16 de final da SSL Gold Cup, disputada esta sexta-feira, no Rio de Janeiro, ficando a poucos segundos da vitória, conquistada pela Malásia.

Com este resultado, Portugal soma seis pontos e está empatado com a formação malaia no comando do grupo, mantendo-se em aberto a decisão sobre o apuramento. O Chile ocupa a terceira posição, com cinco pontos, enquanto a África do Sul é quarta, com três.

A equipa portuguesa realizou uma boa partida, do lado do pin, e conseguiu controlar a frota nos primeiros momentos da regata. Apostando no lado esquerdo do campo, onde a corrente era mais favorável, chegou à primeira marca na frente, muito próxima da Malásia. Na primeira popa, manteve a liderança até à gate.

A mudança aconteceu na segunda bolina, quando a Malásia aproveitou uma rotação favorável do vento para ultrapassar Portugal por uma margem reduzida. Os dois barcos chegaram praticamente lado a lado à marca, mas a equipa malaia conseguiu ganhar alguma vantagem no início da segunda popa e segurou a liderança até ao final.

A regata decorreu com vento de sul, entre os oito e os 12 nós, e sem chuva, num cenário de condições diferentes das verificadas no dia anterior.

Gonçalo Lopes destaca orgulho em representar Portugal

A equipa conta nesta competição com Gonçalo Lopes na função de floater, posição que nunca tinha desempenhado anteriormente. Com um percurso marcado pela participação em campeonatos internacionais de Optimist e Laser, o velejador regressou à modalidade depois de vários anos afastado e conquistou, mais recentemente, três títulos mundiais na classe SP20.

Sobre a experiência na SSL Gold Cup, Gonçalo Lopes destaca o significado de voltar a representar o país numa competição internacional. "É sempre especial representar o país. Depois do Optimist e do Laser, deixamos de saber o que isso é. Aqui temos as nossas quinas e a nossa bandeira atrás de nós. Por isso é sempre especial estar neste evento e poder contribuir para uma boa classificação", afirmou.

Os 1/16 de final prosseguem este sábado, com a classificação do Grupo B ainda por definir.

A Equipa Portugal / Os Navegadores – Cidade do Funchal conta com o apoio do Município do Funchal, que acompanha o projecto desde a primeira edição da competição, bem como do Marisco na Praça, do ginásio de pilates Bells and Springs e da Firstings Atlantic.