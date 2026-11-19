Portugal estreia-se a vencer na SSL Gold Cup
A equipa Os Navegadores / Cidade do Funchal estreou-se da melhor forma na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com uma vitória na primeira regata do Grupo A, do denominado Campeonato do Mundo de Futebol de Vela.
Arranque de ouro para Portugal na fase final da SSL Gold Cup 2026. A equipa Os Navegadores / Cidade do Funchal entrou em cena na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com uma vitória na primeira regata do Grupo A, depois de uma excelente recuperação que teve o seu momento decisivo na última popa. Uma estreia vitoriosa que contou com a participação dos madeirenses João Rodrigues, capitão da equipa, e Paulo Manso.
Num campo de regatas com vento de sul entre os 8 e os 12 nós, Portugal começou bem, mas nem tudo correu como desejava. Depois de uma largada positiva, a opção de navegar pelo lado esquerdo acabou por não trazer os dividendos esperados e a equipa nacional chegou à primeira boia de barlavento na terceira posição, atrás da Colômbia e da Ucrânia.
A regata exigia paciência e capacidade de reação. E foi precisamente isso que os portugueses demonstraram. Na primeira popa, Os Navegadores recuperaram um lugar e passaram a ocupar a segunda posição, mantendo-se na discussão pelos lugares cimeiros nas manobras seguintes.
Mas a grande cartada estava reservada para o último percurso. Com uma ponta final de grande velocidade, a tripulação portuguesa lançou-se ao ataque, ultrapassou os adversários e assumiu a liderança para garantir uma vitória que abre da melhor maneira a participação nacional na fase final da competição.
Com João Rodrigues como capitão e Paulo Manso entre a tripulação, os madeirenses fazem parte de uma equipa portuguesa que mostrou, logo na estreia, que tem argumentos para discutir os primeiros lugares da SSL Gold Cup.
Classificação do Grupo A, após a 1.ª regata
1.ª Portugal: 4 pontos
2.ª Ucrânia: 3 pontos
3.º Antígua e Barbuda: 2 pontos
4.º Colômbia: 1 ponto