Arranque de ouro para Portugal na fase final da SSL Gold Cup 2026. A equipa Os Navegadores / Cidade do Funchal entrou em cena na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com uma vitória na primeira regata do Grupo A, depois de uma excelente recuperação que teve o seu momento decisivo na última popa. Uma estreia vitoriosa que contou com a participação dos madeirenses João Rodrigues, capitão da equipa, e Paulo Manso.

Num campo de regatas com vento de sul entre os 8 e os 12 nós, Portugal começou bem, mas nem tudo correu como desejava. Depois de uma largada positiva, a opção de navegar pelo lado esquerdo acabou por não trazer os dividendos esperados e a equipa nacional chegou à primeira boia de barlavento na terceira posição, atrás da Colômbia e da Ucrânia.

A regata exigia paciência e capacidade de reação. E foi precisamente isso que os portugueses demonstraram. Na primeira popa, Os Navegadores recuperaram um lugar e passaram a ocupar a segunda posição, mantendo-se na discussão pelos lugares cimeiros nas manobras seguintes.

Mas a grande cartada estava reservada para o último percurso. Com uma ponta final de grande velocidade, a tripulação portuguesa lançou-se ao ataque, ultrapassou os adversários e assumiu a liderança para garantir uma vitória que abre da melhor maneira a participação nacional na fase final da competição.

Com João Rodrigues como capitão e Paulo Manso entre a tripulação, os madeirenses fazem parte de uma equipa portuguesa que mostrou, logo na estreia, que tem argumentos para discutir os primeiros lugares da SSL Gold Cup.

Classificação do Grupo A, após a 1.ª regata

1.ª Portugal: 4 pontos

2.ª Ucrânia: 3 pontos

3.º Antígua e Barbuda: 2 pontos

4.º Colômbia: 1 ponto