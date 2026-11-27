Um sismo de magnitude 2,8 na escala de Richter foi registado esta madrugada, pelas 02h44, a cerca de 30 quilómetros a sul-sudoeste da Ponta do Sol, no arquipélago da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo a 18 km de profundidade foi registado pelas estações da Rede Sísmica e, até à emissão do comunicado, não havia informação que confirmasse que tivesse sido sentido pela população.

O sismo ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira, 27 de Novembro, tendo sido localizado no mar, a sudoeste da ilha da Madeira. Menos de uma hora e meia depois, pelas 4h07, outro mini-abalo ocorreu a Nordeste de Machico.

Este que é considerado um microsismo, de magnitude 1.4 na escala de Richter, e que não mereceu notificação do IPMA, ocorreu no lado norte da Ponta de São Lourenço, a 10 km de profundidade.

O IPMA esclarece que a localização do epicentro é um processo complexo, sujeito a ajustes posteriores à medida que são integrados novos dados, pelo que as determinações preliminares podem sofrer alterações.

Até ao momento, não há indicação de danos ou de ocorrências associadas a estes eventos sísmicos, nomeadamente o primeiro.