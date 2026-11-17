Portugal cumpriu hoje o primeiro treino no Rio de Janeiro, nas águas olímpicas da Marina da Glória.

A equipa de Portugal, Os Navegadores/Cidade do Funchal, realizou hoje a primeira sessão de treinos no Rio de Janeiro, em preparação para a fase final da SSL Gold Cup Brasil 2026, o Campeonato do Mundo das Nações de Vela. A competição tem sede na Marina da Glória, o mesmo local que acolheu as regatas de vela dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

O treino decorreu com vento entre 6 e 10 nós, condições que permitiram à tripulação portuguesa, que conta com os madeirenses João Rodrigues - o atleta português mais olímpico de sempre - e Paulo Manso, ganhar ritmo a bordo do SSL 47 e afinar as rotinas de manobra. Para alguns elementos da equipa, tratou-se do primeiro contacto com este veleiro de alta performance.

A equipa portuguesa junta velejadores de várias gerações. Dois deles ilustram bem esta combinação: Nuno Barreto, medalhado olímpico e profissional com quase duas décadas de projetos internacionais, e Francisca Pinho, representante de uma nova geração de velejadores portugueses.

Nuno Barreto: a experiência ao serviço da equipa

A bordo, Nuno Barreto é o trimmer da genoa e do balão, responsável por ajustar e manobrar as velas de proa para tirar delas o máximo rendimento em todas as situações de regata. Cabe-lhe ainda fazer a leitura do campo de regatas a muito curto prazo, assinalando as rajadas e as zonas de calmaria, para que, em coordenação com o trimmer da vela grande e com o timoneiro, a equipa adapte a afinação e a condução do barco às variações do vento e do mar.

Natural de uma geração que começou a velejar no verão, em Aveiro, Nuno Barreto iniciou a competição aos 11 anos. Passou por várias classes até chegar à classe olímpica 470, na qual fez três campanhas olímpicas. A mais marcante foi a primeira: em Atlanta 1996 conquistou a medalha de bronze. Seguiram-se as participações em Sydney 2000 e Atenas 2004.

Terminado o ciclo olímpico, experimentou durante alguns meses uma carreira em Engenharia do Ambiente, área em que se formou. O percurso mudou com um convite para integrar o Desafío Español, a equipa espanhola da America's Cup em Valência — «uma das maiores experiências de vela que tive», recorda. Desde 2007 dedica-se à vela profissional, tendo competido em circuitos como os TP52 e os RC44, entre outras classes. Tem ainda trabalhado como treinador, nomeadamente com equipas espanholas de 470 e Nacra 17 e com a equipa norte-americana de 470.

Curiosamente, apesar de tantos anos de vela olímpica e profissional, esta é a primeira vez que Nuno Barreto veleja no Rio de Janeiro. Sobre a competição, considera as condições "bastante desafiantes", com corrente e vento variáveis, e assume a ambição da equipa.

"A expectativa de passarmos esta primeira fase e chegarmos aos oitavos de final é grande e legítima. Daí para a frente, se conseguirmos igualar o resultado da Gran Canária, já seria ótimo." Nuno Barreto, velejador português

Como pontos fortes da equipa, destaca a experiência de vários elementos em barcos de maior dimensão e um núcleo duro que navega junto há muitos anos: «Num barco com nove tripulantes, estarmos habituados a trabalhar juntos é muito importante.» Reconhece que alguns velejadores têm ainda pouca experiência num barco técnico como o SSL 47, mas confia que a experiência do resto da tripulação permitirá uma rápida adaptação, juntando a geração mais experiente às mais novas «para enaltecer as cores de Portugal».

Francisca Pinho: a nova geração a bordo

Natural do Porto, Francisca Pinho começou a velejar aos cinco anos no Sporting Clube do Porto, seguindo os passos dos irmãos. Na classe Optimist, onde competiu até aos 15 anos, alcançou os seus melhores resultados: foi campeã nacional, participou em três Campeonatos da Europa e, em 2011, conseguiu a difícil qualificação para o Campeonato do Mundo. Seguiram-se três anos na classe 420, com novas presenças em provas internacionais.

Formada em Engenharia pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, regressou à vela como skipper e instrutora, acabando por se dedicar inteiramente ao mar. Em janeiro de 2023 integrou, a bordo de um VO65, a equipa portuguesa liderada por António Fontes na etapa Alicante–Cabo Verde da The Ocean Race, tendo depois participado no transporte do barco até Cascais, com escala na Madeira. Obteve a certificação Yachtmaster Offshore e tem trabalhado como tripulante profissional em veleiros e iates a motor, somando recentemente regatas a bordo de barcos de 28 e 34 metros.

Hoje estreou-se no SSL 47 e as primeiras impressões foram muito positivas.

"Gostei bastante. O barco é rápido e muito exigente a nível físico. Espero que isto seja uma rampa de lançamento para entrar mais no mundo das regatas." Francisca Pinho, estreante na equipa lusa

Amanhã, 18 de Novembro, decorrem a pesagem e o registo das equipas, seguidos do sorteio dos grupos da fase final e da cerimónia de abertura da SSL Gold Cup Brasil 2026.

De referir que na sessão de hoje, Portugal (barco n.º 9) treinou ao lado da Estónia (barco n.º 1), da Lituânia (barco n.º 6) e do Taiti (barco n.º 5).