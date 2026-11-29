O MSC World Asia, o 24.º navio da MSC Cruzeiros, foi inaugurado no passado sábado, 28 de Novembro. O DIÁRIO foi convidado para a cerimónia de nomeação deste que é o terceiro navio da classe World, conhecida por aliar a tecnologia e o design. Segundo o director-geral da MSC Cruzeiros em Portugal é, mesmo, “um dos melhores navios da MSC”.

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O MSC World Asia é, acima de tudo, um “navio rico em experiências”. Eduardo Cabrita explica: “Foi concebido especialmente para que os clientes tenham liberdade de escolha à volta do próprio navio”. Para tal, conta com diversos restaurantes a bordo, muitos deles temáticos; com mais de 20 tipos diferentes de alojamento, incluindo um duplex; sete distritos com ofertas para famílias; e entretenimento de classe mundial.

Inspirado nas culturas da Ásia

O MSC World Asia embora partilhe o design e as características da classe World, é apresentado como a evolução da mesma. Nesse sentido, 60% das áreas comuns foram repensadas ou uma inovação, em relação ao antecessor MSC World America. O navio foi desenhado como um destino em si, introduzindo novas experiências e uma identidade inspirada nas diferentes culturas da Ásia.

Aliás, o programa de festas iniciou já na sexta-feira, 27 de Novembro, com o desvendar da dragão Yaoyao, uma escultura com 12 metros de comprimento e 3,5 metros de altura, suspensa a 10 metros de altura, sobre a World Promenade. “O MSC World Asia é inspirado na riqueza e diversidade dos países asiáticos. Na arte e tradição. Este incrível navio conjuga todas esta influência, juntamente com inovação”, afirmou na altura o presidente executivo da MSC Cruzeiros, Pierfrancesco Vago.

Entretenimento original

Todo o entretenimento da MSC Cruzeiros é pensado e elaborado pela própria companhia, que conta com 1.600 artistas contratados, de diferentes nacionalidades, para toda a frota. Os espectáculos apresentados no MSC World Asia começaram a ser pensados há um ano e postos à prova no ‘hub’ criativo da MSC Cruzeiros, em Edimburgo, Escócia.

“Tudo ficou maior, tudo ficou melhor, tudo ficou um pouco mais arrojado”, foram as palavras de Steven Leathem, vice-presidente de Entretenimento, na apresentação da oferta de entretenimento do MSC World Asia. A bordo, os passageiros podem contar com os originais ‘Sensoria’, ‘Ritmo Divino’, ‘La Notte’, ‘Hall of Fame’, ‘Queen Symphonic’, e ‘Sunset Symphonic’.

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Cerimónia em Le Havre

Atracado no novo terminal de cruzeiros do Porto de Le Havre, França, o MSC World Asia teve a sua cerimónia de nomeação na noite de sábado, 28 de Novembro. A cerimónia contou com intervenções de várias figuras da liderança da MSC, incluindo o presidente executivo Pierfrancesco Vago, e o CEO, Gianni Onorato, bem como o presidente da Câmara Municipal de Le Havre, Édouard Philippe, e o presidente da Haropa Port, Benoît Rochet.

A cerimónia, que decorreu num World Theatre sem cadeira vagas, terminou com o baptismo do novo navio pela madrinha Asya Aponte, neta do fundador da empresa-mãe da MSC Cruzeiros.

*O DIÁRIO acompanhou a inauguração do MSC World Asia, em Le Havre, a convite da MSC Cruzeiros Portugal