Cada beneficiário de Machico esteve, em média, 104 dias sem trabalhar, mais 53% do que a média regional. Machico lidera baixas médicas na Região. Além disso, o valor médio do subsídio fixou-se nos 3.455 euros, quase o dobro do registado na Região. A Segurança Social não tem uma explicação concreta para estas diferenças. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 4 e 5.

A maior mancha gráfica vai para o Circo ao ritmo da nostalgia. A festa ‘Forever Young’ juntou várias gerações no circo, numa festa de música, dança e solidariedade. Leia mais nas páginas 40 e 41. Já na página 42 falamos de como a Essência do Vinho’ prepara novo formato para 2027.

Nos Rostos da Autonomia, Élvio Sousa admite que “já era para ter saído”. O político recorda a ascensão do JPP e defende a renovação das lideranças, na página 2. Na seguinte, falamos de como o Parlamento preserva memória em retratos.

Nas páginas 8 e 9, a nossa reportagem sobre as centenas de animais que morrem nas estradas. Gatos dominam os registos, mas a total dimensão do fenómeno continua por apurar.

Por fim, nos casos do dia, damos conta de um despiste fatal no ‘Curral’. Um homem de 32 anos morreu quando experimentava uma moto. Saiba todos os pormenores na página 16 e falamos de mais duas mortes trágicas na página 17.

Estas e outras notícias constam da edição deste domingo do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom fim-de-semana com o seu DIÁRIO.