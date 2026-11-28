Cinquenta e um anos depois de ter documentado para a RTP a mobilização popular na Ribeira Seca, em Machico, o jornalista Joaquim Furtado regressou, este sábado, àquela comunidade, onde reencontrou algumas das pessoas que conheceu em Outubro de 1975, quando realizou a reportagem ‘Madeira, uma ilha neste país’.

O reencontro aconteceu no âmbito da iniciativa ‘... E temos o povo ...’, que reuniu cerca de uma centena de pessoas, provenientes de vários pontos da Região, numa sessão que conjugou a escuta de registos sonoros da Revolução dos Cravos com a exibição de imagens da Madeira em pleno Processo Revolucionário em Curso (PREC).

Joaquim Furtado recordou as dificuldades que enfrentou na realização daquela que foi a sua primeira grande reportagem televisiva, atribuindo ao então governador da Madeira, brigadeiro Carlos Azeredo, a responsabilidade pela interrupção do trabalho.

Segundo o jornalista, o governador estava particularmente preocupado com a agitação social que se vivia na ilha, nomeadamente com as greves das bordadeiras e os acontecimentos na Ribeira Seca, tendo exercido pressão junto da administração da RTP para que a equipa abandonasse a Madeira.

Furtado considera que Carlos Azeredo recorreu a argumentos que não correspondiam à verdade para convencer a administração da televisão pública. O regresso antecipado ao continente impediu-o de concluir o retrato que pretendia fazer da realidade madeirense.

A decisão motivou, na altura, um comunicado de protesto dos jornalistas do Telejornal.

A escolha da Ribeira Seca para acolher a sessão de escuta colectiva, que tem percorrido o País no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, constituiu também uma homenagem ao padre Martins Júnior e ao papel desempenhado por aquela comunidade machiquense nos anos que se seguiram à queda da ditadura.

A iniciativa, que contou com a presença da comissária das comemorações, Maria Inácia Rezola, teve como curadores os jornalistas André Cunha e Isabel Meira.