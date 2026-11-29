Caminhantes atravessam zona afectada por derrocada no Caldeirão Verde
IFCN encerrou temporariamente o percurso pedestre
Alguns caminhantes estão a passar por cima da derrocada que ocorreu no sábado de manhã, 28 de Novembro, no percurso pedestre do Caldeirão Verde, no concelho de Santana.
Tal como o DIÁRIO avançou na edição deste domingo, o deslizamento de terras, de grandes dimensões, provocou a obstrução de uma levada e ocorreu após a zona conhecida como Ponte da Caldeirinha, a cerca de dois quilómetros do Parque Florestal das Queimadas, sensivelmente no final do primeiro terço do percurso.
Os trabalhos de limpeza e remoção dos detritos já estão a decorrer.
O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM informa que, na sequência desta derrocada, o percurso pedestre PR 9 Levada do Caldeirão Verde (Queimadas– Caldeirão Verde) está temporariamente encerrado, por motivos de segurança.
"Neste sentido, apela-se à colaboração de todos, solicitando-se o respeito pela sinalização de interdição e a não circulação no referido percurso enquanto se mantiver o encerramento", refere.
Encontram-se, assim, transitáveis os seguintes percursos pedestres:
PR 1 Vereda do Areeiro (sentido único)
PR 1 Vereda do Areeiro (até ao Miradouro da Pedra Rija)
PR 1.1 Vereda da Ilha
PR 1.2 Vereda do Pico Ruivo
PR 5 Vereda das Funduras
PR 6 Levada das 25 Fontes
PR 6.1 Levada do Risco
PR 6.2 Levada do Alecrim
PR 6.3 Vereda da Lagoa do Vento
PR 6.4 Levada Velha do Rabaçal
PR 6.5 Vereda do Pico Fernandes
PR 6.6 Vereda do Túnel do Cavalo
PR 6.7 Vereda da Câmara de Carga do Rabaçal
PR 6.8 Levada do Paul II – Um Caminho para todos
PR 8 Vereda da Ponta de São Lourenço
PR 9.1 Levada do Caldeirão Verde - Um Caminho para todos
PR 11 Vereda dos Balcões
PR 13 Vereda do Fanal
PR 13.1 Vereda da Palha Carga
PR 15 Vereda da Ribeira da Janela
PR 18 Levada do Rei
PR 22 Vereda do Chão dos Louros
PR 1 Vereda do Pico Branco e Terra Chã (Porto Santo)
PR 2 Vereda do Pico do Castelo (Porto Santo)
Mais se informa que se encontram encerrados os seguintes percursos pedestres:
PR 1.3 Vereda da Encumeada
PR 2 Vereda do Urzal
PR 7 Levada do Moinho
PR 9 Levada do Caldeirão Verde
PR 10 Levada do Furado
PR 12 Caminho real da Encumeada
PR 14 Levada dos Cedros
PR 16 Levada Fajã do Rodrigues
PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal
PR 19 Caminho real do Paul do Mar
PR 20 Vereda do Jardim do Mar
PR 21 Caminho do Norte
PR 27 Glaciar de Planalto
PR 28 Levada da Rocha Vermelha
PR 3 Levada do Pico do Castelo (Porto Santo)
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