Alguns caminhantes estão a passar por cima da derrocada que ocorreu no sábado de manhã, 28 de Novembro, no percurso pedestre do Caldeirão Verde, no concelho de Santana.

Tal como o DIÁRIO avançou na edição deste domingo, o deslizamento de terras, de grandes dimensões, provocou a obstrução de uma levada e ocorreu após a zona conhecida como Ponte da Caldeirinha, a cerca de dois quilómetros do Parque Florestal das Queimadas, sensivelmente no final do primeiro terço do percurso.

Os trabalhos de limpeza e remoção dos detritos já estão a decorrer.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM informa que, na sequência desta derrocada, o percurso pedestre PR 9 Levada do Caldeirão Verde (Queimadas– Caldeirão Verde) está temporariamente encerrado, por motivos de segurança.

"Neste sentido, apela-se à colaboração de todos, solicitando-se o respeito pela sinalização de interdição e a não circulação no referido percurso enquanto se mantiver o encerramento", refere.

Encontram-se, assim, transitáveis os seguintes percursos pedestres:

PR 1 Vereda do Areeiro (sentido único)

PR 1 Vereda do Areeiro (até ao Miradouro da Pedra Rija)

PR 1.1 Vereda da Ilha

PR 1.2 Vereda do Pico Ruivo

PR 5 Vereda das Funduras

PR 6 Levada das 25 Fontes

PR 6.1 Levada do Risco

PR 6.2 Levada do Alecrim

PR 6.3 Vereda da Lagoa do Vento

PR 6.4 Levada Velha do Rabaçal

PR 6.5 Vereda do Pico Fernandes

PR 6.6 Vereda do Túnel do Cavalo

PR 6.7 Vereda da Câmara de Carga do Rabaçal

PR 6.8 Levada do Paul II – Um Caminho para todos

PR 8 Vereda da Ponta de São Lourenço

PR 9.1 Levada do Caldeirão Verde - Um Caminho para todos

PR 11 Vereda dos Balcões

PR 13 Vereda do Fanal

PR 13.1 Vereda da Palha Carga

PR 15 Vereda da Ribeira da Janela

PR 18 Levada do Rei

PR 22 Vereda do Chão dos Louros

PR 1 Vereda do Pico Branco e Terra Chã (Porto Santo)

PR 2 Vereda do Pico do Castelo (Porto Santo)

Mais se informa que se encontram encerrados os seguintes percursos pedestres:

PR 1.3 Vereda da Encumeada

PR 2 Vereda do Urzal

PR 7 Levada do Moinho

PR 9 Levada do Caldeirão Verde

PR 10 Levada do Furado

PR 12 Caminho real da Encumeada

PR 14 Levada dos Cedros

PR 16 Levada Fajã do Rodrigues

PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal

PR 19 Caminho real do Paul do Mar

PR 20 Vereda do Jardim do Mar

PR 21 Caminho do Norte

PR 27 Glaciar de Planalto

PR 28 Levada da Rocha Vermelha

PR 3 Levada do Pico do Castelo (Porto Santo)