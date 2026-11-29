O presidente do Governo Regional, através de um vídeo partilhados nas redes sociais, salientou que a aprovação do Orçamento do Estado contemplou "compromissos importantes para a Madeira". "Este Orçamento é um bom Orçamento para a Região Autónoma da Madeira", assume.

Na sua intervenção, aponta como cruciais os 408,2 milhões de euros em transferências, o reforço do financiamento da Universidade da Madeira, a comparticipação de 50% na construção do novo hospital e mais financiamento para a saúde.



"São medidas que resultam do diálogo e dos acordos que estabelecemos com o Governo da República e que dão resposta a necessidades importantes da nossa Região", salienta.