O condutor do reboque, que embateu em vários viaturas e numa habitação na Ponta do Sol, foi detido pela Polícia de Segurança Pública por estar a conduzir sob o efeito de álcool. Tal como noticiado este sábado pelo DIÁRIO, o episódio ficou registado em vídeo e circulou nas redes sociais.

Segundo uma publicação do Comando Regional da PSP da Madeira, o acidente ocorreu na passada sexta-feira, 27 de Novembro, e, quando os polícias chegaram ao local interceptaram o condutor responsável pelo acidente, que, após ter sido submetido ao teste de pesquisa de álcool no ar expirado, apresentou uma taxa de crime.

Face o resultado, o condutor foi detido e o caso acabou por ser comunicado à autoridade judiciária.

A PSP aproveita a ocorrência para alertar para os perigos da condução sob o efeito do álcool, lembrando que esta substância reduz a capacidade de reacção, altera a percepção do risco e compromete a tomada de decisões, colocando em perigo todos os utentes da estrada.